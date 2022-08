Homem morre após muro de concreto desabar com chegada de ventos fortes na região do Juruá

- Publicidade -

Uma construção que estava ainda em obras, caiu e matou um homem, no município de Cruzeiro do Sul, no bairro Miritizal, interior do Acre.

Populares informaram que os fortes ventos que chegaram na madrugada, trazendo uma frente fria, derrubou a parede que estava sendo construída e matou o rapaz.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estão no local, aguardando a chegada do IML (Instituto Médico Legal) que foi acionado para resgatar o corpo da vítima e fazer o procedimento de perícia.

Matéria em atualização

Com informações Juruá em Tempo