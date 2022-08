Homem mata filha adotiva após ver a ex-mulher com novo namorado

De acordo com a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Marília Campêlo, em depoimento, o suspeito contou que a filha adotiva estava na casa onde ele mora, quando ele viu uma postagem da mãe dela em redes sociais.

“Eles haviam chegado do parque, ele e a filha e ele tinha visto uma postagem na rede social da mãe da menina com um novo namorado. O que causou muita ira nele, muito ódio. Pediu, inclusive, para a menina ligar para a mãe, pedir para ela voltar. Ela disse que não era o momento de ter essa conversa”, disse a delegada.

Segundo Campêlo, o homem ficou com ciúmes da situação e cometeu o crime em seguida. “Então, para se vingar da mãe, como ele mesmo diz para ela nas mensagens, para que ela sentisse dor. Ele praticou esse crime brutal. Ele estrangulou a vítima e perfurou cerca de 12 vezes na região cervical”, explicou.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, após cometer o feminicídio, o homem passou a fazer ameaças de morte à mãe da vítima, relatando que gostaria que ela sentisse dor. Ele também enviou mensagens a ela, dizendo que mataria seus pais, pelo fato de eles não aceitarem o relacionamento que eles tinham anteriormente.

A delegada esclareceu que a vítima não foi abusada sexualmente, e o suspeito informou que o motivo dela ter sido encontrada desnuda, seria o fato de a adolescente ter acabado de sair do banho no momento do crime.

O caso

A princípio, a polícia havia informado que a vítima era ex-enteada do homem. Entretanto, durante as investigações, as autoridades descobriram que a adolescente tinha sido adotada pelo suspeito.