Homem mata a companheira a tiros e comete suicídio na sequência

A Polícia Militar foi acionada no sábado (20) para averiguar a ocorrência de dois corpos encontrados debaixo de uma árvore, na estrada vicinal, próxima do bairro São Domingos, em Campanha (MG). Segundo a corporação, a babá Liliane Marcelino foi morta a tiros pelo companheiro José dos Reis Paixão, de 66 anos, que cometeu suicídio na sequência. As informações são do jornal Estado de Minas Gerais.

A perícia foi acionada para ir ao local. Depois, a Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos para descobrir a motivação do crime.

Os agentes apreenderam no local uma arma calibre 32, com três cartuchos disparados, um aparelho celular e amostras de sangue, que devem ser analisados.

Liliane deixou dois filhos, que eram frutos de um outro relacionamento. Os corpos dos dois foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde devem passar por exame de necropsia. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.