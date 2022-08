Homem liga para polícia para reclamar de batatas frias e é preso por assassinato

- Publicidade -

Um homem de 24 anos ligou para a polícia para reclamar de ter recebido batatas fritas frias no McDonald’s na última sexta-feira (12). Entretanto, ao que tudo indica, ele se esqueceu que tinha um mandado de prisão em aberto por assassinato. O caso foi registrado na Geórgia, nos Estados Unidos, e foi contado pelo The Blaze.

De acordo com informações das autoridades, o homem reclamou que o pedido estava demorando e que as batatas fritas dele estavam frias. Em função disso, o gerente do restaurante falou que faria um reembolso ao cliente.

O homem não aceitou, porque ele precisaria esperar por dias até que o dinheiro caísse na conta dele. Então, ele começou a se tornar agressivo e disse que ligaria para a polícia. Os funcionários da empresa concordaram, e ambos chamaram a polícia para poder resolver a questão.

Ao chegarem no local, os policiais verificaram que o homem que reclamou das batatas tinha um mandado aberto por assassinato. Ao ser abordado, ele tentou correr, mas acabou pego pelos policiais depois de ter sido imobilizado por um teaser.

O crime

Em 2018, uma pessoa foi encontrada morta dentro de um carro em chamas. O homem que reclamou das batatas e mais outros suspeitos foram apontados como autores do crime. Ele chegou a ser detido, mas estava sob liberdade condicional. Em julho de 2019, ele deveria voltar ao tribunal, mas fugiu e não foi mais encontrado.