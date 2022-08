Homem invade fazenda e é morto por cabo da PM na capital

- Publicidade -

Após invadir a fazenda de um cabo da Polícia Militar, localizada na Estrada dos Japoneses, em Porto Velho um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros.

De acordo com o policial que estava realizando alguns trabalhos na propriedade, quando foi surpreendido pelo homem, que estava apenas de cueca e armado com um pedaço de pau.

O homem teria começado a agredir o policial a pauladas. Os dois lutaram e o suspeito desferiu mordidas nas pernas do PM, que efetuou um tiro na perna do agressor.

De acordo com relatos do cabo, o homem não parou, a voltou a agredi-lo e ele efetuou mais disparos, atingindo o peito do homem.

Uma equipe do Samu foi acionada até o local, mas a vítima já estava morta.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará reconhecimento por parte de familiares, pois não havia nenhum documento de identificação.

Fonte/ Portal Diário da Amazônia