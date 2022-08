- Publicidade -

Para um casal de moradores de Itajaí (SC), o jogo entre Flamengo e Corinthians, válido pelas quartas de final da Libertadores, que ocorreu na terça-feira (9/8), no Maracanã, foi marcado não apenas pela vitória do time carioca. Durante a partida, o torcedor Maicon Roberto, 37 anos, pediu a namorada, Katherine Fernandes, 27, em casamento.

“Agora que fui liberado para ver o Flamengo! Tenho mais certeza comigo que é você!! Aceito?”, diz a mensagem no cartaz. Uma foto do pedido foi publicada na página do canal ESPN Brasil e já conta com mais de 1,8 mil comentários.

Fonte: Metrópoles