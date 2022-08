Homem esfaqueia amigo no pescoço após briga por brincadeira de jogar cerveja no rosto

Segundo os relatos, os dois estavam tomando cerveja juntos quando, em certo momento, o suspeito iniciou uma brincadeira de atirar cerveja na cara do amigo.

O jovem teria se irritado, segurou o rapaz pela camisa e o arrastou para fora da casa, expulsando-o do encontro. Revoltado com a atitude, o rapaz de 24 anos empunhou uma faca e golpeou o amigo.

A vítima foi atingida no pescoço, no tórax e no trapézio, antes de correr para dentro de casa avisando os outros presentes sobre as facadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o rapaz à Santa Casa, onde ele foi submetido a cirurgia. Não foram divulgados maiores detalhes sobre seu quadro.

Prisão do suspeito

A Polícia Militar também foi contatada e, por meio de equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI), deu início a buscas pelo suspeito. Ele foi localizado horas mais tarde, sentado em uma praça, com a faca na cintura.

Questionado sobre o crime, o rapaz negou e disse apenas que “sofre de epilepsia”. Mesmo assim, acabou detido em flagrante e levado para a delegacia.