Homem é preso suspeito de tentar esquartejar corpo

Bruno Ferreira Lima, de 27 anos, foi preso no início da noites desta terça-feira (2), por volta das 18h, na sede da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Ele é suspeito de envolvimento na morte de homem, no Centro de Manaus.

De acordo com a Delegada Marília Campelo adjunta da Especializada, o crime ocorreu no último domingo (31), na rua Luiz Antony, Centro, zona Sul da capital amazonense. Ainda segundo a delegada, o corpo apresentava sinais de esquartejamento, pois tinha parte do braço e pescoço cortados.

A delegada informou que informou o suspeito se entregou na delegacia, pois alguns moradores o tinham o reconhecido, Bruno estaria na companhia de mais duas pessoas, ainda não identificadas, no momento em que ele levava o corpo em um carrinho de mão.

A vítima ainda não foi identificada, tem pele clara, estatura mediana, tatuagem grande no peito escrito “Marlene”.

Polícia 24H