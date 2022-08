Homem é preso suspeito de cozinhar gatos e cães para comer

- Publicidade -

Um homem de 44 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na última sexta-feira (5), no município de Aparecida de Goiânia (GO), suspeito de matar e cozinhar gatos e cachorros para seu consumo.

De acordo com informações da polícia, o homem foi preso após uma denúncia sobre um cachorro desaparecido. A dona do animal ouviu o grito do animal e saiu à procura, encontrando o bichinho morto na casa do suspeito.



Na casa os policiais encontraram ossos de outros animais e uma panela em um fogão improvisado com outros animais dentro. O homem foi preso por maus tratos aos animais.