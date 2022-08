Homem é preso por suspeita de matar gatos e cães para comer

- Publicidade -

Um homem de 44 anos foi preso no último sábado (6) em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás, por suspeita de matar, cozinhar e comer animais domésticos.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade chegou até a casa do suspeito após denúncia de uma vizinha, que perdeu a cachorra da raça Shih Tzu.

“Ela sentiu falta da cachorrinha e havia escutado um grito da cachorrinha. Quando ela chegou no vizinho, viu a cachorrinha já sacrificada”,contou ao Metrópoles o comandante da GCM de Aparecida, Weber Junior.

Cenário insalubre

Uma equipe da GCM foi até a casa do suspeito e encontrou um cenário insalubre, com vários restos mortais de animais domésticos, além de carne fresca escorrendo e em uma panela, sobre um fogão improvisado. Havia inclusive um crânio de um cachorro no local.

Segundo a Guarda Civil, um dos restos mortais seria da cachorrinha desaparecida da vizinha. O suspeito foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil.

De acordo com o comandante Weber Junior, o suspeito mora sozinho, não tem antecedentes criminais e aparenta ter algum transtorno mental. A identidade dele não foi divulgada.