Homem é preso e espancado por populares após ejacular em jovem dentro de ônibus

- Publicidade -

Na sexta-feira (19), um homem de 45 anos foi preso suspeito de importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus no Centro de Belo Horizonte – MG.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ao ser questionado por um militar sobre os fatos, ele disse: “Eu não tive culpa, ‘seu’ policial, o ônibus estava lotado, a menina era bonitinha, começou a ‘relar’ em mim e, sem querer, acabei g******”.

A vítima de 18 anos contou que embarcou no coletivo e cerca de 20 minutos depois sentiu um passageiro encostando nela. Devido ao coletivo lotado, a jovem pensou que fosse um ato involuntário, tentou se afastar, mas o suspeito continuou perto. Ao desembarcar em uma estação ela passou as mãos na roupa e percebeu que o tecido estava molhado na parte de trás com sêmen do homem.

A jovem começou a gritar que o homem tinha ejaculado nela e, nesse momento, ele foi contido e agredido por outros passageiros até a chegada da viatura policial. Na presença dos militares, ele tentou justificar o crime.

Por causa das agressões, ele precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, onde foi medicado e, posteriormente, preso. O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Mulheres.

Fonte/ Portal Diário da Amazônia