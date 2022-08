Homem é preso com mais de 7 quilos de maconha escondidos em tanque de combustível de carro

- Publicidade -

Um homem foi preso em Senador Guiomard, interior do Acre, transportando 7,5 quilos de maconha, do tipo skunk, que estavam escondidos dentro do tanque o carro. O flagrante foi feito durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 92 da BR-317, no último fim de semana.