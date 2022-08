Homem é preso após tentar roubar mais de 50kg de carne de supermercado

- Publicidade -

Um homem, identificado como André Victor Felipe Rodrigues, de 18 anos, foi preso em flagrante ao tentar roubar mais de 50 quilos de carne bovina no supermercado Baratão da Carne, localizado na Avenida Tancredo Neves, bairro Parque 10 de Novembro, zona Sul da capital amazonense.

Além da carne bovina, o jovem também tentou roubar aproximadamente 20 quilos de frango, vários quilos de arroz e um pacote de refrigerante. Segundo informações da polícia, após passar os alimentos no caixa, o suspeito tentou aplicar o ‘golpe do pix’, que consiste em efetuar um falso pagamento, onde o dinheiro não aparece no sistema do estabelecimento.

A tentativa de golpe foi reconhecida e descoberta pela equipe de fiscais de prevenção do supermercado, que logo entrou em contato com a polícia através da linha direta. Uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (2ª Cicom) foi até o local e conseguiu prender o jovem em flagrante. Ele foi conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir em um carro.

De acordo com o sargento Freitas, da 2ª Cicom, André “informou que vem se qualificando através de vídeos na internet que ensinam, entre outros golpes, o golpe do pix, e que já tinha feito um acordo com um pequeno frigorífico da capital, onde iria vender os produtos por outro valor”.

A polícia também relatou que o jovem faz parte de uma quadrilha que vêm realizando furtos em diversos supermercados de Manaus. A ação de André é considerada furto qualificado mediante fraude.