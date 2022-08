Homem é preso após matar a ex e ferir bebê que estava no colo da vítima

- Publicidade -

Foi preso nesta segunda-feira (8), o homem de 38 anos que matou a ex-companheira que estava com a filha de um ano no colo na hora em que ela foi assassinada em Araxá, no Triângulo Mineiro. A criança também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no último sábado (6). O suspeito pulou o muro da residência da vítima e a esfaqueou no tórax e abdômen. A criança ficou ferida com um corte no braço.

As duas vítimas foram socorridas para um hospital da cidade, mas a mulher não resistiu e morreu. Já a criança não corre risco de morrer.

O suspeito fugiu de motocicleta, mas foi encontrado por policiais militares e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil pelo crime de feminicídio. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O caso é investigado.