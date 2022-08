Homem é preso ao colocar cigarro eletrônico na boca de bebê

- Publicidade -

Um empresário, de 23 anos, foi preso nesta segunda (8) na Malásia depois de aparecer em um clipe de 17 segundos colocando um cigarro eletrônico (vape) na boca de um bebê que carregava no colo. Se for condenado, o homem pode enfrentar até 20 anos de prisão e/ou multa equivalente a R$ 50 mil. De acordo com a polícia, o vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi gravado como uma “brincadeira” e o vape estava desligado.

Em nota, o comandante de polícia da Malásia, Rupiah Abd Wahid, afirmou que o bebê estava em um restaurante com uma tia, o homem – supostamente amigo da tia – e a mãe, no momento do incidente. “O homem que estava carregando o bebê colocou o cigarro eletrônico desligado na boca da criança como uma brincadeira”, disse o comandante em nota. “Isso foi gravado pela irmã da mãe que postou o vídeo nas redes sociais e se tornou viral”.

No clipe de 17 segundos que viralizou nesta sexta-feira (5), uma mulher, que se supõe ser a tia da bebê, pode ser ouvida dando risada quando o vape é levado à boca da pequena. Em nenhum momento do vídeo a criança inala a fumaça do dispositivo. Rupiah afirma que a polícia recebeu um boletim de ocorrência em 6 de agosto feito pela mãe da menina, o que levou a prisão do homem por expor menores de idade ao perigo. Ele aguarda o julgamento na cadeia.