Homem é preso acusado por estuprar o próprio neto de 5 anos

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (23/8), acusado de estuprar o próprio neto, de 5 anos, em Bangu, zona oeste do Rio. A Polícia Civil encontrou o avô da vítima em casa, que alegou não se lembrar de ter cometido o crime.

Os abusos aconteceram no mês de agosto e a mãe procurou a delegacia na semana passada, quando através de uma conversa com o filho, descobriu o estupro.

“A mãe do menino descobriu conversando com o filho. Ele reclamou que estava sentindo incômodos, começou a conversar e ele revelou tudo. Ela chegou a gravar as declarações da criança. Foi quando descobriu o que tinha ocorrido”, disse ao Metrópoles o delegado Bruno Gilaberte, titular da 34ª DP, que investiga o caso.

O homem já foi preso em 2010 por cometer abuso sexual contra uma menina de 11 anos. Ele foi solto em julho deste ano e estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica.

Os agentes encontraram o acusado em sua casa, na manhã desta terça, que negou a autoria do crime:

“Ele disse que não se lembra de nada. Falou que passou boa parte do tempo bêbado desde que foi solto, passa os dias alcoolizado e não se lembra do que fez neste período”, conta o delegado à reportagem.

Sendo condenado, o homem pode pegar de oito a 15 anos de prisão, podendo ter a pena aumentada por ser avô da vítima.