Homem é morto à paulada na madrugada em Rio Branco

- Publicidade -

Um homem identificado pelo nome de Emanuel Bezerra de Lima de 37 anos, foi morto à paulada na madrugada desta sexta-feira, 19, na estrada São Francisco, no bairro São Francisco em frente ao residencial Green Gard.

De acordo com informações, Emanuel estava em companhia da esposa Vanuza Lima, de 45 anos, e um casal de amigos consumindo bebida alcoólica, quando começou a discutir e agredir Vanusa. Nesse momento outro homem não identificado, teria arrancado uma ripa da cerca do comércio e na tentativa de defender Vanusa das agressões do marido, aplicou um único golpe na cabeça de Emanuel que morreu no local.

Policiais militares, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP e Grupo de Pronto Emprego da Polícia Civil receberam duas versões para o crime.

A primeira, é que Emanuel estava acompanhado da esposa e mais um casal de amigos, quando por algum motivo não revelado Emanuel começou a discutir e agredir fisicamente a esposa, nesse momento o outro homem teria reagido e deu uma paulada na vítima.

A segunda versão é de que Emanuel e Vanusa estavam em uma festa e ao retornar para casa iniciou uma discussão dentro do carro modelo voyage de placa N008E79, quando na estrada de São Francisco Emanuel parou o carro e começou a agredir a esposa, foi quando surgiu um casal que passava no momento da agressão e o homem não identificado pegou a ripa e acertou na cabeça de Emanuel que caiu sem vida.

Segundo informações, a mulher de Emanuel estava em visível estado de embriaguez e não conseguia contar detalhes do crime, além de mude de versões várias vezes.

As investigações ficará a cargo da polícia.