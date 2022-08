Homem é morto a facadas por amigo após briga sobre “melhor churrasco”

- Publicidade -

Um jovem de 24 anos matou um amigo, de 38, com facadas no peito, depois de eles discutirem sobre quem “faz o melhor churrasco”, em uma casa no centro de Anápolis, a 55 km da capital goiana, na tarde de domingo (14/8). De acordo com a Polícia Militar, Fernando Tavares do Nascimento morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado na Rua Leopoldo de Bulhões. Os dois homens eram amigos, moravam na mesma casa e passaram o dia ingerindo bebida alcoólica.

Os policiais apuraram que o desentendimento entre a dupla começou quando os homens discutiam sobre quem sabia assar carne melhor.

A faca usada no crime, de acordo com a Polícia Militar, foi a mesma usada antes para cortar a carne que estava sendo assada.