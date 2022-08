Homem é flagrado furtando 120 kg de carnes em supermercado

- Publicidade -

Um homem furtou cerca de 120 kg de carnes em um supermercado de Eunápolis, na Bahia. A Polícia Civil confirmou ao UOL que investiga o furto de 95 kg de carne bovina e outros 25 kg de bacon no município baiano.

O furto foi registrado há três semanas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, mas só agora as filmagens foram divulgadas.

No vídeo registrado pelas câmeras de segurança, um homem de cabelos grisalhos chega ao supermercado e conduz um carrinho de compras pelo estabelecimento. Em determinado momento, ele para no corredor das carnes e pega vários pacotes dos alimentos.

Para não ser pego, ele sai pela porta de entrada ao invés de passar pela saída, onde ficam os caixas. Fora do supermercado, ele deixa o carrinho perto de onde saiu, vai até o carro, leva o veículo para um local fora do alcance das câmeras e volta para pegar a mercadoria. Em nenhum momento ele é abordado por algum funcionário.

Segundo a TV Globo, os funcionários do supermercado só notaram ontem que foram lesados, após a gerência dar falta das carnes em uma checagem de estoque. A partir disso, os funcionários olharam os registros das câmeras de segurança de dias anteriores e flagraram o furto.

CARA DE PAU 🥩 Um homem foi flagrado saindo de um supermercado com 120 kg de carne sem pagar em Eunápolis (BA). Ele chega de carro, pega um carrinho e começa a colocar os produtos. No descuido de funcionários, sai pela porta de entrada e coloca as coisas no carro 🎥 @BNMunicipios pic.twitter.com/zK0ju8MXR0 — Jornal Folha Vitória (@folha_vitoria) August 24, 2022

Ao UOL, a Polícia Civil afirmou que as imagens de segurança do estabelecimento estão sendo analisadas para identificar o autor do furto e outros dois comparsas que estavam em um carro aguardando o material.