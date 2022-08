Homem é encontrado morto com pescoço e perna amarrados com cordas

- Publicidade -

O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (1º), próximo a um cemitério, no bairro São Vicente, zona Sul de Boa Vista. A vítima estava com o pescoço e uma das pernas amarrados com cordas.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima estava de bruços quando foi encontrada e apresentava alguns ferimentos pelo corpo. A vítima aparentava ter 30 anos e estava sem os documentos pessoais.

Um homem, de 50 anos, relatou à PM que encontrou o corpo por volta das 5h50 quando foi para a frente de sua residência colocar ração aos seus gatos. Na ocasião, a testemunha avistou o corpo da vítima próximo a um lixo que estava perto do cemitério.

Ainda de acordo com os militares, a testemunha verificou câmeras de segurança de sua casa e conseguiu ver o momento em que um homem retirou o corpo da vítima de uma lona entre o lixo, arrastou o corpo até as margens da rua e, em seguida, foi embora.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer o levantamento técnico do caso. Uma equipe da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) também foi acionada.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na DGH para as providências cabíveis.

Fonte: G1 RR