Homem é agredido dentro de casa e morre após ser encontrado com garota desaparecida

- Publicidade -

Um homem de 34 anos foi agredido pela população e morreu em Timbaúba, na Zona da Mata Norte do estado, na segunda-feira (22), após ser encontrado dentro da própria casa com uma garota que estava desaparecida, de acordo com a Polícia Civil. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Goiana, na mesma região do estado, como homicídio consumado. A polícia disse que a garota tinha menos de 18 anos, mas não divulgou a idade. Imagens enviadas para o WhatsApp da TV Globo mostram a movimentação no local onde ocorreu o crime (veja vídeo acima).

Pessoas teriam ficado revoltadas após circular pela cidade a informação de que o homem teria estuprado a garota, que desapareceu na segunda-feira. A Polícia Civil, no entanto, não disse se o morto era suspeito de cometer violência sexual ou algum outro crime.

Ao saberem que a menor de idade estaria na casa do homem, pessoas invadiram o local e o agrediram. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por nota, a corporação também informou que foi instaurado um inquérito policial e que “outras informações poderão ser fornecidas após a completa elucidação do caso”.

O g1 questionou quantas pessoas teriam participado do crime, se o homem linchado era investigado por estupro e cárcere privado, a idade da garota e se ela estava amarrada quando foi encontrada, mas não obteve resposta da Polícia Civil sobre os questionamentos até a última atualização desta reportagem.

Estatísticas

Em julho de 2022, Pernambuco registrou 243 homicídios, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). Em média, ocorreram 7,8 assassinatos por dia ao longo do mês. O total é 6,5% menor que os 260 crimes desse tipo registrados em julho do ano anterior.

Fonte: G1