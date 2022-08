- Publicidade -

Um grande tubarão-branco quebrou ao meio uma canoa na praia de Coffs Harbour, em Nova Gales do Sul, na Austrália.

O homem que remava com o pequeno caiaque na última quarta-feira (23) conseguiu se salvar do ataque do predador contra a embarcação.

O ataque do tubarã0-branco

Um contador aposentado que compete esportivamente estava remando com seu caiaque pela manhã quando percebeu algo estranho.

O tubarão branco veio diretamente e atacou o caiaque na direção do homem, cuja identidade não foi revelada pela imprensa australiana.

Ele conseguiu nadar para longe do tubarão e chegou à praia de Coffs Harbour depois do ataque. Ele não sofreu nenhum ferimento e sobreviveu ao ataque.

Já o caiaque ficou despedaçado pelo meio. A embarcação era feita de fibra de carbono e foi destruída com facilidade pelo tubarão.

Depois de voltar para a praia, o homem pediu um caiaque emprestado e concluiu o seu treinamento mesmo sabendo da presença de um tubarão-branco naquelas águas.

“Eles estão lá fora em proporções de peste no momento”, disse John Wait o comodoro do Iate Clube de Coff’s Harbour, um dos principais postos da região onde o ataque aconteceu. “É apenas uma dessas coisas – os números começarão a cair novamente em breve”, completou.

O tubarão não foi avistado pelas autoridades australianas e também não foi identificado pelas pessoas no local. Contudo, por conta de sua presença na região e a partir das marcas das dentadas no barco, pode-se confirmar que se tratava de um tubarão-branco.

“O tubarão não foi visto por nenhum dos três canoístas na área, mas as marcas da mordida e o perfil no caiaque são indicativos de um tubarão branco”, disseram as autoridades navais da Austrália em comunicado oficial.