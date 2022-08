Homem atropelado por motorista embriagado morre após 9 dias internado

A família do homem que estava internado comunicou o falecimento na madrugada desta terça-feira (2). O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O velório deve ocorrer nesta terça, mas o local ainda não foi divulgado pela família.

O acidente aconteceu no dia 24 de julho. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista entra na rua em alta velocidade e atinge duas crianças, que brincavam de soltar pipa na via (veja as imagens acima).