Homem atira em namorada de amigo: “Na cara não se bate”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apura uma tentativa de homicídio na qual um homem abriu fogo contra a namorada do amigo após discussão, por volta das 5h30 deste sábado (6/8), próximo ao Restaurante Comunitário da Estrutural. O suspeito, identificado como Romberg de Oliveira dos Santos, 40 anos, fugiu depois de atirar em Andreza Farias Santiago, 22. O crime foi presenciado pelo namorado da vítima.

De acordo com as primeiras informações, o casal bebia desde as 20h de sexta (5/8) em comemoração ao aniversário de Andreza. Em determinado momento, o autor dos disparos chegou e começou a conversar com os namorados. Andreza pediu a motocicleta de Romberg emprestada para comprar cigarros, o que teria irritado o namorado.