Homem ameaça funcionária, quebra o portão e foge sem pagar a conta em motel

Uma funcionária de um motel foi ameaçada por um homem que fugiu sem pagar a conta durante a madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ele quebrou o portão e fugiu no carro, em alta velocidade. Até o momento, ele não foi localizado.

De acordo com a Polícia Militar, a funcionária disse que ele chegou ao local por volta das 21h30, acompanhado de uma garota de programa. O homem solicitou uma pernoite, com o valor de R$ 65. Durante a madrugada, ele teria revoltado no quarto e solicitou a funcionária para abrir o portão, por iria ir embora.

A mulher disse que solicitou o pagamento da estadia, mas ele recusou e fez ameaças. O homem disse a atendente que iria pular o muro. Foi então que, em estado nervo, segundo a funcionária, ele quebrou o portão e fugiu em alta velocidade em um carro. A Polícia Militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência.