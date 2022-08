Homem agride filha e ex-companheira após mulher cobrar pensão

- Publicidade -

Uma mulher de 36 anos foi agredida pelo ex-companheiro, de 35, após ir até o estabelecimento comercial onde ele é proprietário e cobrar a pensão dos filhos, de 7 e 12 anos. O caso foi registrado nessa segunda-feira (15) em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher afirmou aos policiais que viveu com o ex-marido durante 15 anos e que o casal está separado há aproximadamente um ano. Segundo ela, o homem estava devendo a pensão dos filhos, de R$ 250 por semana, há quase um mês. Ela tentou cobrar o valor, mas o ex teria se negado a quitar a dívida e afirmado que “pagaria quando quisesse”.

Nesse momento, ainda segundo a mulher, ela se exaltou e começou a danificar o caixa do local e um baleiro. O homem, então, começou a agredí-la, com socos e puxões de cabelo. A filha da dupla tentou separar a briga e também foi agredida pelo pai, com socos e chutes. A menina confirma a versão da mãe.

O homem, por sua vez, falou aos policiais que a mulher foi até o estabelecimento cobrar R$ 500 da pensão. No entanto, ele informou para a ex-companheira que não poderia entregar o valor, uma vez que o fluxo de caixa do estabelecimento estava baixo.

Ainda segundo ele, nesse momento, a mulher começou a quebrar alguns objetos do local. O homem contou que tentou tirar a ex-companheira do estabelecimento empurrando-a para fora do local, momento em que ela o teria agredido com arranhões. Os dois foram levados para a delegacia, e o caso será investigado.