Homem agarra irmão que estava caindo de telhado e evita tragédia; assista

- Publicidade -

Um jovem caiu do telhado de uma casa e escapou de um grave acidente graças à ajuda de seu irmão mais velho.

De acordo com o jornal India Today, o incidente aconteceu na semana passada em Malappuram, na Índia. Um homem estava limpando o terraço da residência onde mora, quando de repente escorregou e despencou da estrutura.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o irmão mais novo, identificado como Shafiq, perdeu o equilíbrio e caiu do terraço.

Seu irmão mais velho, Sadiq, estava no andar de baixo, usando uma mangueira para borrifar água no terraço, quando percebeu Shafiq em perigo. Ele jogou a mangueira e rapidamente entrou em ação, esticando os braços para amortecer a queda do irmão. Graças à sua agilidade, Sadiq conseguiu pegá-lo antes que ele atingisse o chão.

O vídeo mostra os dois caindo no chão pela força do impacto. Sadiq bateu a cabeça no chão ao agarrar Shafiq e ficou desnorteado por alguns instantes. Enquanto o irmão mais velho se levanta quase imediatamente, o mais novo é visto segurando um dos braços, aparentemente ferido no incidente.

A gravação do episódio foi compartilhada nas redes sociais e muitos internautas aplaudiram os reflexos rápidos de Sadiq que salvaram o irmão mais novo.