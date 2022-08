Homem achado morto tinha avisado que estava sendo perseguido

- Publicidade -

O entregador Samuel Maciel, de 20 anos, encontrado morto na praia do Leblon nesta terça-feira (9/8), na cidade do Rio de Janeiro, tinha avisado para a família que estava sendo perseguido.

Segundo reportagem do O Globo, Samuel foi visto pela última vez entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Ele tinha ido em uma festa de aniversário no Vidigal.

Ainda de acordo com a reportagem, o entregador enviou um vídeo para uma irmã dizendo que houve uma confusão na festa e ele saiu correndo com os amigos. Ele ainda disse no vídeo que estava sendo perseguido e que queriam matá-lo.

O jovem trabalhava como entregador, mas tinha o sonho de se tornar MC. Ele tinha uma página no YouTube em que se chamava MC Samuca, onde divulgava seu trabalho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.