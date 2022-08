Gusttavo Lima é pai de uma adolescente? Resultado do teste de DNA vêm à tona!

- Publicidade -

Desde fevereiro, Gusttavo Lima vive, na Justiça, um processo de reconhecimento de paternidade. A farmacêutica Eloá Soares alegava que teve uma filha com o cantor quando ele tinha 15 anos. Apesar de ter apontado contradições na versão apresentada pela mãe, o sertanejo aceitou fazer o exame de DNA e o resultado veio à tona.

Gusttavo Lima não é o pai da filha de Eloá Soares. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles. De acordo com a publicação, as amostras de sangue passaram por prova e contraprova do exame e foram analisadas duas vezes por equipes diferentes. Não deu outra: o resultado foi negativo.

O processo, que chegou a ter dados vazados, tinha como base uma suposta semelhança entre Gusttavo e a adolescente. Procurada pela reportagem do Purepeople, a assessoria de imprensa disse que o cantor e sua equipe jurídica não vão comentar o assunto. “O processo corre em segredo de Justiça”, completou a representante do sertanejo.

DEFESA DE GUSTTAVO LIMA GIROU EM TORNO DE DESMENTIR CONTRADIÇÕES

BÁSICAS

No processo, Eloá afirmava ter conhecido Gusttavo em uma escola de música no interior de São Paulo em setembro de 2004. A defesa do cantor focou em apontar as contradições na versão apresentada por Eloá.

Em entrevista para o portal GNC, Eloá afirma que fazia parte de uma escola de música em Franca, quando tinha entre 18 e 19 anos. Naquele ano, Gusttavo teria participado de uma apresentação na instituição, onde tocou alguns instrumentos e trocou contato com a moça.

Os autos reafirmaram o argumento já defendido anteriormente: Gusttavo garante não ter visitado Franca no período mencionado por Eloá e descreve todos os estados que passou na década de 2000 antes de alcançar o sucesso.

De Minas Gerais a Goiânia, passando antes por Brasília, os autos relatam que ele sempre se mudava em busca de alavancar a carreira musical. O cantor teria ido pela primeira vez a São Paulo em 2008.

