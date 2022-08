Guerra: Presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica é alvo de tentativa de execução

- Publicidade -

Um homem identificado por Uires Carlos Ribeiro, de 35 anos, foi vítima de tentativa de homicídio, no bairro Cabreúva, rua Ruanda, na noite desta terça-feira (23), na região da Baixada da Sobral.

Segundo consta, a vítima estava em sua residência, quando foi surpreendida por dois criminosos que invadiram a casa, e efetuaram cerca de três disparos em direção a Uires, mas somente dois atingiram a vítima. Após a ação, os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado.

Carlos é monitorado por tornozeleira eletrônica, e morava na residência, onde tinha um pequeno comércio, e sempre abria a casa para encontro de orações com membros da igreja que ele congregava, tentando deixar o mundo do crime.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até o local, prestou os primeiros socorros ao homem e encaminhou logo em seguida para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave, pois, um dos disparos acertou o fígado de Uires, que precisará passar por uma cirurgia de emergência.

A polícia militar esteve no local dos fatos, colheu informações, e saiu em uma ronda ostensiva para tentar encontrar os criminosos. Lembrando que, o dia foi bem movimentado no bairro Cabreúva. Com essa ocorrência, somamos três tentativas de homicídios no mesmo bairro e na mesma rua, somente nesta terça-feira.

O caso segue sob Investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).