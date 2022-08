Grupos de Empresários, Servidores Públicos e Militares são maioria nas “Eleições” no Acre

- Publicidade -

Foi consultado dados do Sistema de Candidatura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para saber qual o perfil das candidaturas no Acre nas “Eleições de 2022”. Vale lembrar que informar a ocupação é um dos processos solicitados pela justiça eleitoral junto aos postulantes.

A classe dos empresários corresponde ao segundo maior grupo de candidaturas no estado. No total são 36 candidaturas (6,75%) dentre as 533. O primeiro grupo com 136 candidatos (27,775) é composto por um mix de várias outras profissões.

O terceiro grupo é composto pelos servidores públicos do estado com 30 candidaturas (5,63%). Vinte e quatro candidatos declararam como profissão “deputado” o que corresponde a 4,50%. Policial Militar vem em seguida com 21 candidaturas (3,94%). Professores do Ensino Médio somam 18 candidaturas (3,38%) enquanto que advogados são 17 (3,19%). O número dos que disseram que são vereadores é de 15 (2,81%).

Fonte: Acre News