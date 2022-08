“Gripe do Tomate”: Novo vírus identificado na Índia acende alerta mundial

- Publicidade -

Neste primeiro momento o novo vírus foi apelidado como a “gripe do tomate”, cerca de 82 crianças com menos de 5 anos, que moram nos estados de Kerela e Tamil Nadu, localizados no sul da Índia.

Nesta última semana a revista científica “The Lancet” escreveu um artigo sobre o “Surto de gripe do tomate na índia”, os casos relatados foram diagnosticados entre os dias 6 de maio e 26 de julho de 2022.

Outras 26 crianças com idades entre 1 e 9 anos foram diagnosticadas com a “Gripe do Tomate”, em uma região conhecida como Odisha, que também fica na Índia.

Ainda segundo os especialistas em saúde a “Gripe do Tomate” recebeu tal denominação por causa das erupções vermelhas que surgem em todo o corpo formando bolhas que podem ficar do tamanho de um tomate.

As manchas lembram muito as que surgem quando o paciente está infectado com a varíola.

De acordo com os infectologistas trata-se de uma infecção viral que também pode atingir os adultos imunossuprimidos, contudo a enfermidade ainda é considerada rara, ainda permanece em estado endêmico, e não oferece risco de morte.

O tratamento para a “gripe do tomate” é o usado para tratar doenças virais: repouso, isolamento, esponja de água para o alívio da irritação na pele e hidratação com abundância de líquidos.

O surgimento de um novo vírus deixa o mundo em alerta, já a pandemia do Covid-19 ainda não chegou ao fim e em vários países a varíola do macaco se faz presente.

Por: Fabiana Batista