Gretchen faz topless seis dias após cirurgia nas mamas: “Estou feliz”

De acordo com informações da revista Quem, as intervenções estéticas foram feitas com Dr. Luiz Daiola. Além das mamas, ela fez uma lipo HP com o objetivo de corrigir gordurinhas localizadas.

Esdras de Souza, marido da cantora, também realizou a Lipo HD e outros procedimentos, mas um dia antes dela. “Estou muito feliz. Recuperação de milhões. Isso é resultado de drenagem excelente e de trabalho bem-feito. Seis dias e já está aparecendo os gominhos (mostrou na barriga). Tem as fofoqueiras bravas dizendo que estou inchada e parecendo o fofão. Estou triplamente inchada, mas olha só!”, celebrou ela. Fonte: Metrópoles