Gretchen divulga foto de quando tinha 18 anos e deixa público chocado com mudança: ‘Era linda’

A cantora Gretchen Miranda é conhecida como rainha do rebolado, após encantar todo o país com sua dança, em 1980. Atualmente, após plásticas e procedimentos, ela ainda consegue conquistar uma verdadeira legião de admiradores por todo o país.

A cantora, que é bastante ativa em suas redes sociais e gosta de compartilhar com seu público o seu dia-a-dia, postou recentemente uma foto, bem antiga, na sua conta oficial do Instagram. Na imagem, a cantora que aparece muito jovem, aos 18 anos, diz:

“#Tbt fazendo uma novela de revista. Antigamente chamada de fotonovela. Era a revista Sétimo Céu. Com 18 anos”. Confira abaixo (à esquerda) a foto postada e (à direta) como a cantora está atualmente.

Os fãs de Gretchen não perderam tempo e comentaram “Que bonitinha“, escreveu uma admiradora da Rainha do Rebolado. Até mesmo a cantora Simoni elogiou a sua beleza: “Que linda”.

Cantora choca ao revelar que não deixará herança para os filhos

Gretchen, famosa por suas colocações, falou sobre sua herança e afirmou durante uma participação no programa Foi Mau, de Mauricio Meirelles, na RedeTV!, que não deixará herança para seus filhos:

“Gasto tudo! É sério! Eu não deixo herança nem para filho. Já aviso logo. Gasto tudo! Eu falo: ‘olha aqui, vocês tratem de trabalhar, porque eu não vou deixar nada para ninguém. Antes de eu morrer eu vou gastar tudo!”, disse a cantora.

Vale lembrar que Gretchen tem sete filhos: Thammy Miranda, Giullia Cezimbra, Valentina Miranda, Décio Nascimento Jr., Gabriel Miranda, Sérgio Aversani e Jenny Miranda.

Sobre a fama que a cantora tem em relação aos seus maridos, ela diz: “Antigamente, os programas de televisão não tinham esse tempo todo que estamos tendo: eram dez minutos de entrevista, musical e, pronto, vai embora. Então, eu era conhecida como a mulher que ‘casa várias vezes’, que ‘não para com marido nenhum’ e que ‘rebola’”, disse Gretchen.