Gratidão: Pastores agradecem a Marcio Bittar por cumprir compromissos firmados em 2018

Pastores evangélicos se reuniram na tarde sábado (27) com o senador licenciado e candidato ao governo do Acre, Marcio Bittar, em agradecimento pelos compromissos cumpridos na eleição de 2018.

Na época, então candidato ao Senado, Bittar assinou um documento com 15 princípios em favor da vida e da família.

Durante o encontro, o candidato ao governo pelo União Brasil reiterou sua disposição de ampliar os compromissos com os cristãos do Acre.

Ele lembrou ainda que o presidente Jair Bolsonaro tem sido muito atacado por grande parte da mídia por defender os valores cristãos.

“Bolsonaro é um amigo do Acre e a única barreira que separa o Brasil de virar uma Venezuela”, disse Marcio Bittar.

Em 2018, o documento assinado por ele continha, entre outras, as seguintes bandeiras e causas: (…) lutar em favor da vida e pelo direito de nascer, contrário portanto à legalização do aborto e sua descriminalização. Proteção à pessoa humana; (…) atuar em defesa dos princípios e dos valores da família como base da sociedade; (…) defender a manutenção da liberdade de expressão e prática religiosa, sem qualquer forma de cerceamento à pregação da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras e na Constituição da República Federativa do Brasil, sem restrições, através dos meios de comunicação ou em ambientes públicos; [atuar] a favor do Estado laico e contra o estabelecimento de um estado ateu que proíba a menção do nome de Deus em documentos do governo e exija a retirada de objetos e símbolos, relacionados à religião, das repartições públicas.

