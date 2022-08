Grande quantidade de turistas chega à Florida para assistir o lançamento de foguete à Lua

- Publicidade -

Assistir ao lançamento de um foguete para a Lua é “uma experiência única na vida”, diz Joanne Bostandji emocionada, enquanto se prepara para assistir ao lançamento na segunda-feira do mega foguete americano SLS, o mais novo e mais recente da Nasa.

A mulher de 45 anos, que viajou do norte da Inglaterra com o marido e dois filhos para férias com tema espacial na Flórida, descreve seu plano para o Dia D: “pegar o carro bem cedo e conseguir um bom lugar”, afirmou em Cocoa Beach, não muito longe do Centro Espacial Kennedy.

Entre 100.000 e 200.000 visitantes são esperados para o lançamento da missão Artemis 1, que irá impulsionar uma cápsula vazia para a Lua como parte de um teste para futuros voos tripulados.

A “natureza histórica” do voo de segunda-feira, o primeiro de vários do programa americano de retorno à Lua, “certamente aumentou o interesse público”, disse à AFP Meagan Happel, do Escritório de Turismo da Costa Espacial.

– Cruzeiro espacial

Sabrina Morley teve sorte: conseguiu alugar um apartamento não muito longe da praia e irá com seus dois filhos e dezenas de outras pessoas em um barco fretado para a ocasião pela empresa Star Fleet Tours.

Por US$ 95 o ingresso, “vamos entrar no oceano o mais próximo possível do lançamento e assistir à decolagem do navio”, diz ela.

“Nunca estive tão perto de um lançamento”, explica a mulher de 43 anos, que cresceu em Orlando, a menos de uma hora de distância.

Quando criança, ela conseguia ver os ônibus espaciais decolando de seu quintal, como “uma grande bola laranja de fumaça” subindo no céu, e até ouvir a explosão quando eles quebravam a barreira do som.

Morley celebra que o programa Artemis da Nasa tenha como objetivo levar uma mulher à Lua pela primeira vez, em um voo tripulado programado para não antes de 2025.

– Bênção para a economia –

O retorno dos lançamentos espaciais é um benefício econômico para a região. Uma família de três pessoas gastará em média US$ 1.300 em quatro ou cinco dias, de acordo com o escritório de turismo.

Na estrada principal para Merritt Island, a península onde fica o Centro Espacial Kennedy, a loja de souvenirs espaciais de Brenda Mulberry está lotada de turistas.

Na entrada, ela oferece camisetas Artemis impressas localmente. Só no sábado fez 1.000 cópias. Nos últimos dias, houve um aumento de clientes, disse Mulberry, que fundou a “Space Shirts” em 1984.

“Eles estão animados para ver um lançamento da Nasa, porque os negócios do setor espacial privado não entusiasmam muito as pessoas”, diz ele.

A nostalgia do programa Apollo da Nasa também está presente: 50 anos se passaram desde a última vez que uma missão tripulada foi à Lua, em 1972.

Fonte: AFP