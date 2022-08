”Grande aliada do presidente” diz Flávio Bolsonaro ao declarar apoio a candidata ao Senado Márcia Bittar

- Publicidade -

Em suas redes sociais, a candidata ao Senado pelo PL, na chapa de Mara Rocha (MDB), Márcia Bittar, postou um vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, declara apoio à sua candidatura.

“Certamente vais ser uma grande aliada do presidente Bolsonaro, ao meu lado no Senado Federtal”, disse Flávio.

Desde o início de sua campanha, Márcia se autodeclara a “candidata do presidente”. Com discursos conversadores de direita, a candidata aposta no eleitorado bolsonarista nestas eleições.

“Com o apoio do Flavio Bolsonaro e de seu pai, Jair Bolsonaro, vamos lutar por um país e por um Acre melhor”, postou Márcia.

Fonte: A Gazeta do Acre