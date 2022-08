- Publicidade -

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para comentar o motivo do cantor Belo está fazendo shows sentado. Nos stories do Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu que o marido está trabalhando com dor.

“Dor no ciático! Uma das piores dores que uma pessoa pode sentir. Quem já teve sabe do que estou dizendo. Mesmo com muita dor, sem aguentar ficar em pé, foi lá e fez o show em respeito aos fãs e as pessoas que lá estavam para ouvir a sua voz”, disse Gracyanne Barbosa.

Metrópoles