Governo vai pagar o Auxílio Brasil de setembro antes do esperado?

- Publicidade -

O Auxílio Brasil teve um acréscimo de R$ 200 no mês de agosto, sendo assim, as famílias cadastradas no programa passaram a receber R$ 600. Além do aumento, o Governo Federal também optou por antecipar os pagamentos do programa no mês de agosto.

Mas é preciso destacar que o aumento de R$ 200 no valor dos repasses só será válido até dezembro de 2022. Ou seja, passado este período, as parcelas voltaram ao valor inicial de R$ 400 mensais.

O Auxílio Brasil será antecipado em setembro?

Primeiramente, até o momento o Ministério da Cidadania não fez um pronunciamento sobre uma mudança no calendário do Auxílio Brasil. Sendo assim, o pagamento deve seguir o cronograma inicial e realizar os repasses na segunda quinzena do mês.

Confira o calendário de repasses para o mês de setembro do Auxílio Brasil:

Final de NIS 1: 19/09;

Final de NIS 2: 20/09;

Final de NIS 3: 21/09;

Final de NIS 4: 22/09;

Final de NIS 5: 23/09;

Final de NIS 6: 26/09;

Final de NIS 7: 27/09;

Final de NIS 8: 28/09;

Final de NIS 9: 29/09;

Final de NIS 0: 30/09.

Inscrições no Auxílio Brasil

Primeiramente, segundo as regras, o cadastro é feito de forma automática pelo Governo Federal, já que são utilizadas as informações contidas no Cadastro Único. Dessa forma, caso a família esteja no sistema, mas não no benefício, os dados serão enviados para uma lista de espera.

Assim, caso não haja cadastro no CadÚnico, é necessário procurar um Centro de Referência de Assistência Social ou um posto na prefeitura da região para fazer o registro.

Dessa forma, as regras para se inscrever no CadÚnico são:

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;

Ter renda mensal total de até três salários mínimos;

Possuir renda superior ao valor apresentado anteriormente, desde que o cadastro esteja relacionado a programas sociais de outras esferas do governo;

Famílias consideradas unipessoais, pois moram sozinhas;

Pessoas que estão em situação de rua, sozinhas ou com a família.

Fonte: Seu Credito Digital