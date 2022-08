Governo exonera diretor de Proteção Ambiental do Ibama

Ao Fantástico, o agora diretor exonerado explicou como a pista favorecia a atividade ilegal. “Uma aeronave que vai pegar isso aqui e vai levar para dentro da Terra Yanomami para alimentar a mineração ilegal lá”, disse Souza.

Além de informar que Souza será assessor especial do ministro do Meio Ambiente, a nota do Ibama afirma que ele vai integrar um grupo de trabalho para combater o comércio ilegal de produtos florestais.

Veja a íntegra do texto do Ibama:

“O Ibama informa que o ex-diretor fará parte, como assessor especial do Ministro do Meio Ambiente, do grupo de trabalho co-presidido pelo ministro Joaquim Leite, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e pelo enviado especial americano para o Clima, John Kerry, para o combater o comércio ilegal de produtos florestais e com o objetivo de alcançar resultados imediatos no combate aos crimes nacionais e internacionais de tráfico de animais silvestres, mineração ilegal e comércio ilegal de madeira, bem como bloquear o uso dos sistemas financeiro e comercial internacionais associados a atividades ilegais com produtos florestais.”

