Governo do Estado do Acre reabre edital para o concurso da Sesacre com 669 vagas

Na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (15), o governo do Estado publicou a reabertura do edital do concurso para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), onde está incluso 669 vagas para 70 cargos diferentes, entre nível médio e superior.

Além das categorias já existentes, nesse novo edital foram incluídas mais 47 novas vagas distribuídas em vários cargos, sendo eles auxiliar de saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em manutenção de computadores, gestor em saúde coletiva, biomédico e médico veterinário.

As inscrições começam a partir desta segunda, as 8 da manhã e seguem até o dia 12 de outubro. E o valor da inscrição varia de R$53,00 a R$72,00 dependendo do cargo. E os salários vão de R$1.382,81 até R$11.096,93.

As provas estão marcadas para o dia 16 de outubro.

Para maiores informações, basta acessar a edição do Diário Oficial desta segunda.

Fonte/ Jornal O Rio Branco