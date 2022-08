Governador Gladson Cameli prestigia baile de formatura dos novos 93 policiais militares

- Publicidade -

Dando continuidade à comemoração da incorporação dos 93 novos soldados da Polícia Militar do Acre (PMAC), o governador Gladson Cameli, compareceu ao baile de formatura da turma 2021/2022, na noite deste domingo, 31.

Durante a festividade, o governador conheceu os familiares de alguns desses novos policiais, e parabenizou suas famílias pela grande conquista.

“É um prazer comparecer ao baile de formatura, porque representa a conclusão de um ciclo. Quero parabenizar os novos soldados pela formatura, e desejar sucesso nessa nova caminhada”, declarou Cameli.

Gladson Cameli foi acompanhado pelo subcomandante da PMAC, o coronel Luciano Dias, que representou o comando-geral da instituição durante a festa.

“É com muita alegria que externo o contentamento da nossa corporação em receber os novos formandos. Vamos repor o nosso efetivo com esses policiais que estão entrando na força”, ressaltou o coronel Luciano Dias.

“Hoje tenho a satisfação de agradecer ao Estado pelo compromisso com a segurança pública do Acre. Todo o cadastro de reserva do concurso foi convocado, vamos poder reforçar o quadro da PMAC”, relatou Cléber Pontes, representante da turma de soldados formandos, ao entregar um presente simbólico da turma ao chefe do Executivo acreano.

“Quero dizer que juntos somos mais fortes. E parabéns a todos os soldados da Polícia Militar, essa instituição tão valorosa para o nosso estado”, concluiu o governador.

Assessoria