Golpe da mão fantasma aumenta e rouba dados pelo celular: saiba como funciona e como se proteger!

Dessa maneira, um dos bancos que orientou os seus clientes quando a esse novo golpe foi o Banco do Brasil. Assim, a instituição reforçou que a única forma de baixar o aplicativo é pela loja oficial do seu celular, e o aplicativo também deve ser oficial. Além disso, também houve reforço de que não há necessidade de baixar nenhum outro app para acessar o banco de forma remota.

O que está ocorrendo?

Mas o que é esse golpe da mão fantasma que tanto dizem? Em primeiro lugar, o golpe funciona, normalmente, da seguinte forma: a vítima cai no golpe e acaba baixando um aplicativo no seu celular que permite que os golpistas acessem os dados bancários pelo aplicativo da vítima.

Dessa maneira, a vítima consegue visualizar, em tempo real, uma outra pessoa alterando os seus dados e, assim, roubando o saldo da conta. Além do Banco do Brasil, outras instituições financeiras também enviaram alertas aos seus clientes para que desconfiem de qualquer solicitação enviada por redes sociais para que os clientes baixem algum outro aplicativo, além do aplicativo oficial de seus bancos.