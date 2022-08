Goleiros mais decisivos do Brasil; Veja os rankings

Desde que estreou pelo Fortaleza no Brasileirão, no empate em 0 a 0 em casa contra o Palmeiras, na 16ª rodada, o goleiro Fernando Miguel simplesmente ainda não levou gol. Qualquer gol.

Com o desempenho que vem conseguindo no gol do Fortaleza, Fernando Miguel deve começar a brilhar oficialmente no ranking de goleiros decisivos daqui a quatro rodadas, quando poderá alcançar a participação mínima em 40% das 28 rodadas, com 11 jogos.

Veja abaixo o desempenho dele e de outros goleiros com menos de 10 jogos. Compará-lo com o desempenho de outros goleiros que defenderam o Fortaleza no Brasileirão ajuda a entender a disparada do líder do returno. Fernando Miguel ficou no banco de reservas em dez rodadas.

Critérios

Tudo começou com uma pergunta: que goleiro você preferiria ter no teu time? Um que tivesse sofrido cinco gols e feito dez defesas difíceis ou um que tivesse sofrido dez gols e feito cinco defesas difíceis? A resposta que pareceu fazer mais sentido foi “depende do momento do jogo em que levaram os gols e fizeram as defesas. Se as defesas foram feitas quando o time empatava ou vencia por um gol, e os gols foram sofridos quando o time já ganhava por dois de vantagem, qualquer um é bem-vindo”.