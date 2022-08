Goleiro que trocou nome da namorada posta foto romântica: ‘Me perdoou’; veja

- Publicidade -

Parece que a vida afetiva do goleiro que ficou famoso por trocar o nome da própria namorada durante uma entrevista ao vivo melhorou. Kainan Silva postou nesta quarta-feira (24) uma foto com a mulher, Jucielly Aguiar, segurando flores e ainda afirmou que foi perdoado.

Além disso, é possível reparar que ele trocou o nome do perfil para “Kainan da Jucielly”. O atleta ainda brincou com “Grazi”, nome pelo qual ele havia chamado a amada.

O vacilo de Kainan ocorreu na transmissão do canal “Várzea Ao Vivo”. Goleiro do Esperança, ele foi eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1 com o Vic Vic, pela Copa da Paz. Veja: