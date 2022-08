Gladson recebe apoio declarado de empresários do setor madereiro

- Publicidade -

Os maiores empresários do ramo madeireiro, um dos setores que mais contribui com a economia do estado, estão certos que o melhor nome para continuar governando o Acre é Gladson Cameli. A declaração de apoio ao candidato à reeleição foi dada nesta segunda-feira, 29, durante reunião que contou com a participação da candidata à vice-governadora, Mailza Gomes, do candidato ao Senado, Ney Amorim, e do candidato a deputado estadual Nicolau Júnior.

Atualmente, o Acre possui 18 empresas do setor madeireiro em funcionamento, que são responsáveis pela geração de cinco mil postos de trabalhos diretos e indiretos.

“O momento é de fazemos uma reflexão de como era quatro anos atrás e como está agora. Os números demonstram que o setor madeireiro avançou muito. Esse foi um compromisso assumido em 2018 e que cumprimos. Nosso segundo mandato será focado no apoio à iniciativa privada para gerarmos emprego e renda”, afirmou Gladson.

Na administração de Gladson Cameli, a emissão de licenciamentos ambientais aumentou 66% nos últimos anos. Houve ainda o fomento à indústria madeireira junto às instituições bancárias, que liberaram mais de R$ 300 milhões em linhas de crédito.

“Há quatro anos, tínhamos muitas dificuldades de saber se iríamos trabalhar. Hoje, essa questão foi superada. Tivemos uma evolução na produtividade e na geração de empregos. Graças ao apoio dado pelo governo, estamos gerando riqueza e contribuindo com o desenvolvimento do Acre”, enfatizou o empresário Alisson Cerqueira.

O empresário Rogério Magalhães não tem dúvidas que a permanência de Gladson Cameli no governo do Acre é a certeza de um futuro próspero e com mais oportunidade para todos. “Os empresários acreditaram no seu governo desde o primeiro dia. Essa parceira de respeito e sucesso deu muito certo e tem que continuar. Conte conosco para sua reeleição”, disse.

Fonte/ A Gazeta do Acre