Gladson, o governador que criou o prato extra da merenda, distribuiu fardamento de graça e pagou o maior abono da história da educação

- Publicidade -

A educação pública do Acre avançou muito na gestão do governador Gladson Cameli. Estudantes, professores e demais profissionais da área foram contemplados com investimentos históricos, resultado de um trabalho sério e focado na melhoria da qualidade da aprendizagem.

O prato extra da merenda escolar foi o primeiro grande anúncio feito pelo governador Gladson Cameli no início de sua administração. A iniciativa, que é inédita no Acre, assegurou mais uma refeição de qualidade para mais de 160 mil alunos da rede estadual de ensino, nos 22 municípios acreanos.

Foi no governo de Gladson Cameli que os estudantes voltaram a receber, gratuitamente, o fardamento escolar. Além de beneficiar os alunos, todos os uniformes foram produzidos por malharias locais, contribuindo positivamente com o aquecimento da economia acreana e na geração de novos postos de trabalho.

Durante o período mais crítico da pandemia de covid-19, as aulas presenciais foram suspensas, mas os estudantes da rede estadual não foram prejudicados. Uma grande estrutura foi montada para que o conteúdo fosse repassado por meio do rádio, TV e internet. O modelo de sucesso criado no Acre foi copiado por outros estados do país.

Aos profissionais da educação, o governador Gladson Cameli viabilizou o pagamento do maior abono salarial da história. Cerca de 15 mil trabalhadores foram contemplados com valores que variaram de R$ 10 mil a R$ 14 mil. Um grandioso reconhecimento aos excelentes serviços que estes servidores prestam ao ensino público.

Outro marco proporcionado no governo de Gladson Cameli foi o auxílio financeiro para a compra de notebooks e planos de internet aos professores. A medida alcançou quase cinco mil profissionais. Com a ferramenta de trabalho, os mestres podem planejar melhor o conteúdo didático ministrado em sala de aula de maneira dinâmica e alinhado com as novas tecnologias.

“Trabalhamos muito para que os nossos jovens tenham as melhores condições possíveis para estudar. Eles são o futuro do nosso estado e precisam estar bem preparados. No nosso segundo mandato, vamos manter aqui o que já foi conquistado e buscar por mais investimentos na área da educação, que é prioridade em nossa gestão”, afirmou Gladson Cameli, candidato à reeleição ao governo do Acre pelo Progressistas.

Fonte: GladsonCameli.com.br