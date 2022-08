Gladson e Mailza se reúnem com Bolsonaro; ‘Nossa luta será para que ele continue sendo o mais votado’

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli (PP) e a senadora Mailza Gomes (PP), pré-candidatos ao governo do Acre, tomaram café nesta quinta-feira, 11, com o presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

O encontro foi realizado na residência oficial, o Palácio da Alvorada, e contou com a presença de outros candidatos do Partido Progressista. O PP está na coligação de Bolsonaro, ao lado do próprio PL e do Republicanos.

“Falamos de política, do nosso país e do nosso Acre, e das políticas públicas que nosso povo precisa para continuar avançando”, declarou a senadora e candidata a vice-governadora, Mailza Gomes.

Em suas redes sociais, Cameli publicou fotos da agenda e declarou apoio a Bolsonaro.

“O apoio do presidente Bolsonaro tem sido fundamental à nossa gestão. Ele é um grande parceiro do Acre e nos ajuda muito na liberação de recursos. Nossa luta será para que ele continue sendo o mais votado no Estado como em 2018”, afirmou o governador, que concorre à reeleição.

Fonte: A Gazeta do Acre