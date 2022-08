Gladson Cameli participará de café da manhã com o presidente Bolsonaro na próxima quinta

- Publicidade -

Na próxima quinta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro oferecerá um café da manhã aos candidatos a governador, vice-governador e senadores do Partido Progressistas nestas eleições. O encontro será no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado brasileiro.

O governador Gladson Cameli e a senadora Mailza Gomes, candidatos do Progressistas no Acre, participarão do café da manhã oferecido por Bolsonaro. “É sempre uma honra participar de agendas com o nosso presidente. Logo ele, que sempre foi um grande amigo e parceiro do nosso estado”, afirmou Gladson.

O evento contará com a presença do presidente nacional da sigla, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Nestas eleições, Progressistas e PL firmaram aliança pela reeleição de Bolsonaro. No Acre, Gladson Cameli será um dos principais cabos eleitorais para que o atual presidente seja reconduzido ao Palácio do Planalto por mais quatro anos.