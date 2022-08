Gladson Cameli e Mara Rocha terão os maiores tempos de propaganda no rádio e TV

- Publicidade -

O tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão de cada candidato ao governo do Acre já foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por meio de uma audiência pública.

A coligação “Avançar para Fazer Mais” do governador Gladson Cameli (PP), candidato à reeleição, terá 2 minutos e 56 segundos. Já Mara Rocha MDB), da coligação “A Esperança de um Acre Melhor Começa Agora” terá 2 minutos e 2 segundos de propaganda gratuita.

Com o terceiro maior tempo está a Federação Brasil da Esperança, dos candidatos Jorge Viana e Marcus Alexandre (PT), que terá 1 minuto e 50 segundos. Compõem a coligação PT, PC do B e PV.

O União Brasil, que tem a candidatura do senador licenciado Marcio Bittar ao Governo, ficou com 01 minuto e 45 segundos; e a federação “Com a força do povo”, do senador Sérgio Petecão, formada pelo Avante, Pros e PSD, tem 1 minuto e 20 segundos.

No Acre, a transmissão de todo o conteúdo de TV, fica sob responsabilidade da Rede Amazônica/G1 Acre. A CBN Rio Branco transmite o conteúdo de rádio.

Fonte/ A Gazeta do Acre